Black Friday 2019, le idee regalo a prezzi scontati su Amazon

Black Friday 2019: idee regalo per lui e per lei da acquistare su Amazon

BLACK FRIDAY 2019 IDEE REGALO – Tra circa 1 mese sarà Natale, particolare periodo dell’anno in cui tutti ci scambiano pensieri e regali. In molti, come sempre, si ridurranno all’ultimo. Altrettanti però si muoveranno in anticipo, già questa settimana dato il Black Friday, particolare giornata dell’anno in cui tantissimi negozi (sopratutto online) applicano sconti importanti ai loro prodotti. Idem chi è alla ricerca di un regalo di compleanno o “solo” di un pensiero per il proprio partner.

Noi di TPI abbiamo quindi selezionato alcuni prodotti (gioielli, orologi, utensili per la casa, accessori tecnologici e tanto altro) che potrebbero fare al caso vostro. Di seguito alcune idee regalo selezionate acquistabili su Amazon con grossi sconti dal 22 al 29 novembre 2019 (la settimana del Black Friday Amazon):

TUTTE LE OFFERTE

Amazon Echo (3ª generazione) a 64,99 euro (invece di 79,99 euro)



Echo Show 189,99 euro (invece di 229,99 euro)



Fino al 25 per cento di sconto su gioielli Elli & Diamore



Fino al 31 per cento di sconto su orologi Fossil Group



Fino al 64 per cento di sconto su orologi Invicta



Piumini e copripiumini Datex in promozione



BLACK+DECKER: fino al 25 per cento di sconto su trapani



Philips PerfectCare Ferro con Generatore di Vapore Expert Plus



TUTTE LE OFFERTE PER IL BLACK FRIDAY

