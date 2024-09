Selvaggia Lucarelli trova video di Boccia a Montecitorio girati con occhiali smart. Lei: “Nulla di illegale”

Il caso Maria Rosaria Boccia si arricchisce di un nuovo filone. Oltre al giallo sui rapporti tra la donna e il Ministero della Cultura, spuntano dei singolari video girati all’interno di Montecitorio dalla mancata consigliera del ministro Sangiuliano. La particolarità dei filmati è che sono stati girati non con un comune smartphone ma con occhiali con videocamera e microfono incorporati. In sostanza potrebbe trattarsi di video fatti di nascosto.

A scovarli è stata la giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli. Oggi, mercoledì 4 settembre, il giornale diretto da Marco Travaglio dedica alla vicenda la copertina: “Boccia in Parlamento con occhiali-telecamera”, è il titolo. “Nulla di illegale”, si difende su Instagram Boccia, che puntualizza come negli occhiali si accenda una luce bianca quando è in corso la registrazione.

Lucarelli è andata a spulciare tre le storie in evidenza, in particolare in tre cartelle, nominate “Sangiuliano”, “It” e “Montecitorio”.

Se nella cartella “Sangiuliano” ci sono solo immagini del ministro a Pompei in occasione della cerimonia di consegna delle chiavi della Città, nella cartella “It” – che ha come immagine di copertina il tricolore italiano – ci sono immagini girate all’interno del Ministero della Cultura.

In una foto Boccia mostra un cartello con le indicazioni dei vari uffici del MiC e invita i suoi follower a indovinare in che direzione stia andando, dando tre opzioni: sala crociera, sottosegreteria di Stato e stanza del ministro. “Stanza del ministro” è l’opzione in verde, come nelle risposte esatte dei quiz. Nella storia successiva la donna si fa un selfie in ascensore con in mano i libri scritti da Sangiuliano.

Nella cartella ci sono diverse foto che documentano gli eventi e le serate a cui Boccia e il ministro hanno partecipato insieme tra Roma, Pompei e Taormina. Il 7 giugno Boccia pubblica alcuni video dalla festa di compleanno di Sangiuliano nel locale Ammot Café, a Giugliano, in provincia di Napoli: in una clip il ministro guarda chi lo sta riprendendo e dice: “Oggi è il compleanno più bello della mia vita!”. Il sottofondo musicale della storia è la canzone “Happy Birthday Baby” di Kygo. In un’altra storia ci sono immagini della festa compleanno di Boccia, dove è presente anche Sangiuliano.

Poi c’è la cartella “Montecitorio”. Qui si trovano video girati all’interno della Camera dei Deputati in cui si legge “creato con Ray-ban meta”: significa che non sono stati realizzati con uno smartphone ma con occhiali dotati di telecamera e microfono incorporati. Si vedono stanze e corridoi per lo più vuoti, i sottofondi musicali scelti da Boccia vanno da “La notte” di Arisa al brano dance anni Novanta “The rythm of the night”.

“Chissà che non sia entrata anche nell’ufficio di Genny (Gennaro Sangiuliano, ndr), con l’occhiale bionico”, si chiede Lucarelli. “E chissà se Genny sapeva cosa nascondevano quegli occhiali”.

Guardando su Instagram le storie in evidenza di Maria Rosaria Boccia mi sono accorta che ci sono molte cose passate inosservate. Per esempio il fatto che lei da tempo faccia dei tour dentro Montecitorio che sembrano realizzati con un cellulare. E invece, a guardare bene, in alto,… pic.twitter.com/SKNSWMiQ6b — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 3, 2024

LEGGI ANCHE: Caso Sangiuliano, Boccia pubblica una telefonata e tre mail del MiC sulla sua nomina e sui biglietti per i viaggi col ministro