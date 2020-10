Un periodo di degenza ospedaliera rappresenta un drastico cambiamento delle abitudini quotidiane e, soprattutto per i bambini, un’esperienza dolorosa e difficile; adattare e migliorare l’ambiente con attività ludico-ricreative mirate per i più piccoli, può aiutarli concretamente ad affrontare e superare questo momento. Per alleviare la paura e il senso di isolamento VARTA, azienda tedesca leader nell’energia portatile, ha voluto donare 2625 Maya Night Light, lampade dedicate al personaggio ape Maia, a Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale. Le lampade saranno consegnate ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici tramite le 61 Associazioni attive in oltre 200 reparti pediatrici in tutta Italia, compatibilmente con le indicazioni e le possibilità dettate dalla situazione attuale.

“VARTA Consumer Batteries si impegna a livello globale per migliorare le condizioni di vita di bambini e ragazzi attraverso il progetto internazionale VARTA Helps, che coopera con diverse organizzazioni di beneficienza – spiega Agostino Spallina, Managing Director VARTA Italia -. Grazie al gioco e alle nostre lampade speriamo di regalare momenti di spensieratezza e di addolcire il periodo di degenza dei malati e delle loro famiglie”.

“Ringraziamo Varta per averci coinvolto in questa iniziativa”, dichiara Eugenio Bernardi, Vicepresidente di Fondazione ABIO Italia. “Si tratta di una collaborazione innovativa che abbiamo accolto subito con entusiasmo. In questo modo i volontari ABIO potranno avere un ulteriore strumento per essere accanto ai bambini in ospedale e alle loro famiglie”.

Per donare gioia e speranza, VARTA ha scelto proprio l’ape Maia, famosa per la sua allegria e il suo spirito avventuroso: la lampada è leggera, infrangibile e, grazie al funzionamento a batterie, può essere usata facilmente dai piccoli pazienti. Inoltre, con la sua luce rassicurante, la simpatica apina è una compagna perfetta per vincere la paura del buio perché crea un’atmosfera serena e confortante. Da sempre impegnata nel sostenere iniziative di solidarietà rivolte all’infanzia, VARTA mette a disposizione i suoi prodotti per far sorridere i bambini in difficoltà, stimolando la loro fantasia.

Potrebbero interessarti Epilessia: così un paziente su due viene escluso dal mondo del lavoro Emofilia A, Novo Nordisk: disponibile in Italia nuovo fattore VIII ricombinante ad emivita prolungata Boehringer Ingelheim e Fraunhofer stringono un’alleanza nel settore animal health