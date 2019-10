A Bologna il primo trapianto al mondo di vertebre umane

L’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna oggi festeggia un grande successo: per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto di vertebre umane. Una parte di colonna vertebrale di un paziente è stata sostituita da quattro vertebre umane. Le vertebre in questione erano conservate nella Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico della regione Emilia-Romagna.

Il delicatissimo intervento è stato eseguito lo scorso 6 settembre su un paziente di 77 anni affetto da cordoma, una forma maligna di tumore osseo. L’equipe è stata guidata da Alessandro Gasbarrini, direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo.

Gasbarrini ha assicurato che il paziente “sta bene” il paziente del primo trapianto al mondo di vertebre umane. Il direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo del Rizzoli ha illustrato la particolare e difficile operazione del trapianto di vertebre umane nella conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna.

Il direttore Gasbarrini ha riferito poi che il paziente “è stato dimesso. È stato da noi circa un mese. Dopo i primi 15 giorni di controllo post operatorio è stato dimesso in un altro reparto, per la fisioterapia, dove è stato rimesso in piedi e in condizioni di avere una vita il più normale possibile. Poi, quando era in condizioni di farlo, è tornato tra i suoi affetti”.

