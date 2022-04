Salmonella, ritirati dai supermercati nuovi prodotti Kinder e altri marchi

Nuovi prodotti Kinder sono stati ritirati dai supermercati a causa del rischio salmonella: lo rende noto il ministero della Salute, che ha richiamato anche altri prodotti di cioccolata.

Dopo aver già ritirato numerosi prodotti (qui la lista), la Kinder ha fatto sapere di aver richiamato i lotti di altri due prodotti per “rischio microbiologico” e “possibile presenza di salmonella”: si tratta del Kinder Happy Moments Minimix (confezione da 162 grammi) e Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons (confezione da 133 gr.).

Il ministero della Salute, inoltre, fa sapere di aver ritirato dai supermercati anche alcune confezioni di uova di Pasqua marchio Loving, prodotti da Gfm Oliviero f.lli srl nella sede di Monteforte Irpino. Il motivo, in questo caso, è la “possibile presenza di latto-derivanti nel prodotto, non dichiarati in etichetta”.