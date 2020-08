Ride4Hope: il CicloTour in Puglia per la ricerca sui tumori cerebrali infantili

Ride4Hope: il CicloTour in Puglia, per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica

Gillette rinnova il suo impegno verso progetti che guardino con fiducia al futuro e che possano migliorare la vita di chi non può lottare da solo, come, in questo caso, i bambini. Per questo il brand ha scelto di sostenere il progetto Ride4Hope della Fondazione Heal. Un percorso in bicicletta lungo 400km, compiuto da due papà Simone De Biase e Andrea Gentile, gambe forti e i loro piccoli nel cuore.

HEALiade/Ride4Hope è un viaggio epico, accompagnato dalla tempesta nel cuore, ma il coraggio nelle gambe, nei polsi e nel cervello che promuove la raccolta fondi “Adotta un Km per la ricerca” ospitata su la “Rete del dono” a sostegno della campagna voluta da Fondazione Heal. L’Obiettivo è raccogliere 100.000,00 Euro, con l’aiuto di tantissimi testimonial che durante il viaggio interverranno a sostegno della missione, destinati allo sviluppo di un programma di Neuro- riabilitazione post operatoria.

Dieci tappe, da Vieste a Lecce, per un progetto sostenuto da Gillette e Tap-In con la collaborazione di KeepON Live e XO La Factory, per sensibilizzare e stimolare azioni solidali a sostegno della ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico.

HEALiade è un viaggio di sensibilizzazione verso l’importante tematica della ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico, un percorso green e sostenibile in bicicletta lungo le bellissime terre pugliesi che partirà da Vieste fino ad arrivare a Lecce facendo tappa nelle città di Manfredonia, Barletta, Molfetta, Bari, Santeramo in Colle, Polignano a Mare, Ostuni, Brindisi.

Occorre mettersi in viaggio e correre, incessantemente, senza mai fermarsi, perseverare, insistere e impegnarsi affinché il futuro non sia solo uno sterile racconto o una promessa vana. Il futuro è nelle mani, nei piedi, negli occhi, nello sguardo, nella testa e nel cuore di ognuno di noi.

LE TAPPE

 25 Agosto / da Vieste a Manfredonia. 54km

 26 Agosto / da Manfredonia a Barletta. 55km

 27 Agosto / da Barletta a Molfetta. 33km

 28 Agosto / da Molfetta a Bari. 35km

 29 Agosto / da Bari a Santeramo in Colle. 43Km

 30 Agosto / da Santeramo in Colle a Polignano a Mare. 53km

 31 Agosto / da Polignano a Mare a Ostuni. 48km

 1 Settembre / da Ostuni a Brindisi. 43km

 2 Settembre / da Brindisi a Lecce. 39KM

Potrebbero interessarti Pharmanutra continua a crescere, in controtendenza rispetto al mercato italiano Cos’è la prostatite, la malattia per la quale Briatore dice di essere ricoverato L’obesità può aumentare il rischio di gravi malattie e di morte per Coronavirus