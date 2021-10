Pillola anti-Covid, Merck: “Dimezza il rischio di ospedalizzazione e morte”

Una pillola anti-Covid. L’azienda farmaceutica Merck prosegue nell’iter per portare presto sul mercato una pillola per il trattamento del Covid-19, sfidando così apertamente Pfizer. Merck fa sapere che chiederà “il prima possibile” l’autorizzazione di emergenza negli Stati Uniti. Un ottimismo legato ai primi risultati della sperimentazione che il colosso farmaceutico ha presentato: i dati hanno mostrato una riduzione del 50% del rischio di ospedalizzazione e decessi delle persone infettate dal coronavirus, quando somministrato a soggetti ad alto rischio nelle fasi iniziali dell’infezione. La pillola Merck, messa a punto per fermare il replicarsi del coronavirus, va presa per cinque giorni, quattro compresse al giorno. Merck intanto vola a Wall Street. I titoli salgono del 12%, in quello che è il balzo maggiore dal 2009.

