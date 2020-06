I No Vax contro Speranza: “Preferisco morire di Coronavirus che di vaccino”

No Vax contro Roberto Speranza. Gli antivaccinisti hanno commentato il post del ministro della Salute in cui dava notizia dell’accordo firmato con Astrazeneca per “l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea”. Nonostante in molti abbiano gioito per il contratto sottoscritto dall’Italia con i ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, in molti hanno espresso il loro dissenso.

No vax contro Speranza, tra complottismo e indignazione

Il tenore dei commenti tende a evidenziare un non specificabile complotto ai danni della popolazione: “È da quando c’è il Coronavirus, che mi è venuto un dubbio, che dal momento che sempre meno le persone che facevano il vaccino, ecco ora c’è sto cavolo di virus di conseguenza faranno vaccini a iosa e le tasche si riempiono a tutti, a questo punto ne ho la certezza al 99,9% mi dispiace ma preferisco morire di coronavirus che col vostro veleno di vaccino”.

E ancora: “Si accomodi pure Ministro. Può disporre di tutte le dosi che preferisce. Lei e tutti i suoi familiari. Anche più dosi per ognuno di voi”. Un altro utente si dissocia e parla a nome del proprio nucleo familiare: “La dose mia e della mia famiglia potevate pure risparmiarvela, tanto non la prendiamo”.

Molti no vax che commentano il post di Speranza sottolineano: “Non potete obbligarci” altri dubitano dei tempi di sperimentazione: “Grazie, il vaccino non mi interessa. La velocità con cui poi viene prodotto mi stupisce non poco. I vaccini dovrebbero essere sicuri e prima testati e accertata l’innocuità. Questa fretta non mi convince. E mi fermo qui”.

C’è chi insulta: “Questi bastardi vogliono guadagnare sulla nostra pelle” e chi sostiene che i politici si inietteranno “acqua fresca”: “Io direi di far fare da cavia per tutti i cittadini a voi politici… E soprattutto partire proprio da lei caro ministro… E dovrà dimostrare che si inoculi il vaccino vero e non acqua fresca come già’ fatto in precedenza dai suoi colleghi…”.

In risposta qualcuno complotta anche ad una possibile contro prova: “Purtroppo loro faranno finta di farlo con una siringa piena d”acqua loro nn posso crepare ti faranno crepare te questo è il scopo dell’Europa e dei soldi avuti da loro”.

