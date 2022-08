Farmacie online: un trend sempre più di successo

Le statistiche parlano chiaro. L’emergenza Covid-19 non ha prodotto unicamente effetti collaterali disastrosi sull’economia italiana, ma ha dato l’avvio a una serie di fenomeni interessanti.

La crescita riguarda in particolare il mercato online che ha registrato una crescita positiva nell’ultimo decennio, compreso l’anno in corso. I dati inerenti al 2022, che ricordiamo sono ancora parziali, parlano di un +14% per gli acquisti online, con cifre capaci di toccare un introito complessivo di 45,9 miliardi di euro. A essere interessati tutti i settori come, ad esempio, abbigliamento, ramo alimentare, ristorazione e persino farmaceutico. In questo articolo ci concentriamo proprio sulle farmacie online, un trend in costante ascesa e sempre più di successo.

Cosa sono le farmacie online?

Cerchiamo di fare chiarezza. Farmacia fisica e online non sono la medesima cosa. Si tratta di attività che presentano caratteristiche, peculiarità e persino benefici differenti a seconda del cliente. Qualcosa che coinvolge molteplici aspetti: dai prodotti disponibili all’acquisto, al servizio clienti, fino alla stessa scelta della specifica attività presente sul web.

In tal senso, a confermarsi una delle realtà più interessanti online sono le farmacie della catena Dottor Max, che presentano un ampio assortimento di medicinali, integratori, dietetici, prodotti cosmetici nonché dedicati al benessere e all’igiene della persona. Proposte che sono perfettamente rispondenti a quanto stabilito dalla normativa nazionale.

A partire dal 2015, infatti, secondo il DL 17/2014 le farmacie che hanno al loro interno professionisti abilitati alla vendita dei medicinali per ogni sintomatologia possono effettuare anche vendita online. Ma entriamo più nel dettaglio.

Le differenze tra farmacia fisica e online

Partiamo dalla farmacia fisica. Questa si occupa della vendita di farmaci da banco e previa prescrizione medica. Presenta una sede fisica definita, con tanto di indirizzo rintracciabile e preciso come qualsiasi altra attività in presenza, nonché orari settimanali di apertura/chiusura. Recandosi presso una farmacia in presenza la persona ha modo non solo di poter ottenere il prodotto desiderato, ma anche di avere un confronto faccia a faccia con professionisti qualificati: i farmacisti, appunto.

Pertanto, il farmacista è un professionista dell’ambito sanitario che presenta una qualifica ad hoc. I suoi compiti principali sono:

Preparazione dei medicinali.

Controllo dei medicinali e verifica nella dispensazione, che è imprescindibile avvenga nel modo corretto.

Controllo della terapia e dei possibili effetti collaterali che le preparazioni farmaceutiche possono presentare.

Si tratta, quindi, di una figura di riferimento che ha tutti gli strumenti per consigliare rispetto all’acquisto dei medicinali, sia qualora fosse presente la prescrizione medica, sia non.

La farmacia online

E la farmacia online? Si tratta di un’attività che è correlata a un negozio fisico e rende possibile ordinare online esclusivamente i farmaci che non richiedono ricetta medica: quelli che necessitano di prescrizione possono essere ottenuti solo nelle farmacie fisiche.

Si tratta, quindi, di due soluzioni diverse, in cui una non esclude l’altra dal momento che ognuna presenta specifici vantaggi. La farmacia online, ad esempio, consente di non sottostare ad orari di apertura/chiusura: è aperta sempre, h24 e senza vincolo alcuno.

È inoltre possibile accedere a un confronto con un farmacista attraverso un servizio di consulenza telematica. Ad esempio, le farmacie Dottor Max mettono a disposizione un numero verde attivo dal lunedì al sabato (8:00/20:00) e una consulenza whatsapp sempre dal lunedì al sabato (9:00/20:00).

La spedizione viene fatta direttamente a casa o presso il domicilio che si preferisce, generalmente con consegna nell’arco di 24/48 ore.

Il pagamento avviene in maniera totalmente tracciata e sicura, secondo le più comuni tipologie presenti sul web. Se una volta si trattava di soluzioni che presentavano dei rischi, oggi, grazie all’evoluzione della tecnologia non è più così. Un fattore che è diventato uno dei punti chiave del successo del mercato online, di cui le farmacie online fanno parte.

I prodotti disponibili presso una farmacia online

Come abbiamo accennato, per quanto riguarda i medicinali presso una farmacia online è possibile acquistare unicamente tutti quei prodotti che non presentano obbligo di prescrizione. Sono quindi compresi i cosiddetti SOP (farmaci senza obbligo di prescrizione) e OTC (farmaci da banco o automedicazione). Le problematiche in cui questo tipo di soluzioni si rivelano utili ed efficaci sono, principalmente:

Influenza e raffreddore;

Apparato digerente;

Disturbi ginecologici;

Disturbi del sonno;

Condizione degli occhi;

Stati infiammatori e dolorosi;

Condizioni allergiche;

Caduta dei capelli;

Carenza di vitamine;

Problematiche legate alla circolazione.

Non mancano in una farmacia online articoli quali prodotti omeopatici, parafarmaci, ma anche medicinali di uso veterinario specifici per i nostri amici a quattro zampe, dispositivi medici e cosmetici.

I vantaggi

I vantaggi di scegliere una farmacia online sono molteplici e partono in primo luogo dal fatto che si riesce a ottenere un risparmio notevole a fronte di prodotti di indubbia qualità come quelli della tradizione erboristica. Questo grazie anche all’inserimento di promozioni costanti. Inoltre, si è meno vincolati agli orari, con un risparmio di tempo legato alla possibilità di

ricevere la consegna velocemente presso il domicilio desiderato.