Burioni sui 12 pazienti guariti dal tumore senza chemio o chirurgia: “Studio lascia a bocca aperta”

Dodici pazienti con tumore del colon-retto sono guariti dopo sei mesi di terapia con il farmaco Dostarlimab. Il professore del San Raffaele, Roberto Burioni, ha raccontato su Repubblica la ricerca del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Msk) che ha presentato questi risultati: “Una cosa mai vista”, ha scritto. Infatti a dodici persone il cancro – che era un adenocarcinoma in fase avanzata – è scomparso senza chemioterapia, radioterapia o chirurgia. Il farmaco in questione “impedisce al tumore di bloccare le cellule immunitarie”, ha spiegato il virologo che ha però specificato: “Sono solo 12 pazienti e non sappiamo cosa accadrà quando gli studi si estenderanno”. Burioni ha infatti sottolineato che sono passati solo sei mesi e il tumore potrebbe tornare. Le sue alterazioni generiche lo rendevano più vulnerabile. Ma curare un tumore soltanto con un farmaco “è qualcosa di strabiliante e che fino a oggi era difficile anche da immaginare”, ha spiegato ancora il professore del San Raffaele.

Lo studio è stato condotto su 12 pazienti con età media di 54 anni, il 62% erano donne. Il tumore nei pazienti era al secondo e terzo stadio. A loro è stato somministrato il farmaco Dostarlimab – un anticorpo monoclonale – ogni tre settimane per sei mesi.