Beve troppe bibite gassate e zuccherate, il braccio gli marcisce

Immagini scioccanti mostrano come il braccio di un uomo che beve almeno due bibite gassate e zuccherate al giorno sia quasi marcito. I medici gli hanno riscontrato un diabete grave e con un intervento chirurgico d’urgenza sono riusciti a salvargli l’arto.

L’uomo, Mohd Razin Mohamed, 56 anni, di Bukit Sentosa nella città di Rawang in Malesia, ha raccontato ai medici che ogni giorno viaggia per andare a lavorare nella capitale Kuala Lumpur. I suoi uffici si trovavano vicino alla Moschea Masjid Jamek. Ha ammesso: “Bevo così tante bevande zuccherate che in tre occasioni sono anche svenuto al lavoro”.

In ospedale, ha rivelato che non ha mai bevuto meno di due lattine di bibite gassate e zuccherate al giorno e spesso di più. Non ha smesso nemmeno quando gli è stato detto che aveva il diabete.

Un giorno ha cominciato ad avvertire un calore alla schiena e si è accorto di avere qualcosa che non andava alla pelle. La situazione peggiorava sempre di più fino a quando l’area dell’epidermide malconcia era diventata grande quanto una mano. Quando si è recato in ospedale, a Sungai Buloh, nella città di Selangor in Malesia, i medici potevano vedere l’osso sottostante.

Operato d’urgenza, gli hanno rimosso la pelle che era stata infettata e il pus in ebollizione che gli creava la sensazione di calore. I medici hanno confermato che l’ex ingegnere delle telecomunicazioni non avrebbe perso il braccio, grazie agli innesti di pelle, ma non è più in grado di lavorare perché non può più spostare correttamente l’arto. L’uomo ha anche mal di schiena causato dal fatto che la pelle è più stretta da un lato rispetto all’altro.

La terapia prevede una grosse dose di antibiotici. Parte del trattamento prevede anche medicinali in grado di regolare il contenuto di zucchero del suo corpo e ha promesso ai medici di ridurre la quantità di roba dolce e di bibite gassate e zuccherate che consuma in modo che i suoi problemi non si ripresentino.

“Non posso avere rimpienti – ha detto Mohd Razin Mohamed – Alla fine, sono io che mi sono fatto questo con l’abuso di zucchero”.

