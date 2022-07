Si chiama “Freedomleaks” ed è una piattaforma che raccoglie segnalazioni in modo anonimo e sicuro, su questioni di interesse sanitario, politico e civile. È un progetto dell’Associazione Luca Coscioni ed è già attivo. Il focus è sul tema “aborto” e quindi sull’applicazione della legge 194/78.

Freedomleaks si rivolge a quelle persone che hanno bisogno di fare segnalazioni sull’accesso al servizio di interruzione volontaria di gravidanza. Come, per esempio, donne che hanno avuto difficoltà nel reperire informazioni, prenotare visite o appuntamenti, che hanno ricevuto informazioni parziali, contraddittorie o scorrette, che sono state trattate male o non hanno ottenuto la prestazione cui avevano diritto. Si rivolge anche a studenti di medicina o specializzandi in Ostetricia e Ginecologia che hanno qualcosa da segnalare o raccontare. Le segnalazioni possono riguardare anche persone non coinvolte da casi di malasanità, partner, amiche, associazioni o il modo in cui lavorano coloro che operano nel settore.

“L’Associazione Luca Coscioni ha spesso evidenziato le criticità reali dell’applicazione e dell’accesso alla interruzione volontaria della gravidanza. Per questo abbiamo chiesto con urgenza al ministro della Salute Roberto Speranza, al ministro della Giustizia Marta Cartabia e al ministro per l’innovazione tecnologica Vittorio Colao che i dati sull’applicazione della legge 194 siano in formato aperto, di qualità, aggiornati e non aggregati. Inutile stracciarsi le vesti per quanto accade negli USA se poi non si fa quanto previsto in Italia per rispettare i diritti esistenti. La prima condizione per una corretta applicazione di una legge è l’accesso alla conoscenza. Oggi proponiamo un altro tipo di strumento: Freedomleaks. Invitiamo chiunque sia a conoscenza di difficoltà o problemi nell’accesso al servizio di interruzione di gravidanza a segnalarli usando questa piattaforma in forma anonima, in modo che potremo rendere pubbliche, valutare o approfondire tutte le segnalazioni”, hanno dichiarato Marco Cappato e Filomena Gallo, Tesoriere e Segretario Nazionale Associazione Luca Coscioni.

Freedomleaks si basa sulla piattaforma Globaleaks, già usata dall’Associazione Luca Coscioni durante la pandemia per portare alla luce i dati sul coronavirus.

Per effettuare una segnalazione: