L’8 marzo ai tempi del Coronavirus: arriva l’offerta “driver con mascherina”

CiaoAldo è una piattaforma di sharing che offre driver per guidare l’auto del cliente a 10 euro all’ora. Degli oltre 3.000 autisti disponibili in tutta Italia, la concentrazione maggiore è nelle tre regioni più colpite dal Corona Virus con la Lombardia che svetta su tutte.

Da qui l’idea di un’offerta speciale per la Festa della Donna: “In occasione dell’8 marzo – spiega la dott.ssa Maria Scaringella CMO del sito- e considerata la contingenza che viviamo in Lombardia, Veneto ed Emilia, offriamo a tutte le donne che prenoteranno il loro autista personale l’8 marzo, uno sconto del 20% sulle tariffe dei nostri driver.”

“Siamo una piattaforma digital e lavoriamo in smartworking da quando siamo nati – ci spiega la Chief Marketing Officer – ma comunque soffriamo anche noi. Nonostante questo vogliamo dare il nostro contributo per cercare di fare sì che la vita sia il più normale possibile. Se tre amiche decidono di fare una serata tra sole donne senza ansia da brindisi o da bicchiere in più, CiaoAldo propone un driver che guida l’auto di una di loro, passa a prendere le altre, le porta al ristorante, le aspetta in auto e le riporta a casa”.

“E il prezzo della tranquillità – continua Maria Scaringella – è poco, molto poco. Se la serata dura tre ore il driver costerà 45€ meno il 20%. Poco più di 10 € a testa per avere la comodità di uno chaffeur come l’Ambrogio della famosa pubblicità! – conclude la manager del portale”.

Potrebbero interessarti Chirurgia plastica a 105 anni: nonna operata per tumore al volto a Lecce Una partnership europea a sostegno di progetti su tumori rari Dieta, i 10 cibi più calorici (patatine fritte solo al nono posto): la classifica