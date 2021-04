Voli di Stato, numero di viaggi “record” per Casellati: 124 in un anno

Sono 124 i voli di Stato effettuati dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati da maggio 2020 ad oggi con il velivolo dell’Aeronautica militare a sua disposizione. A riportarlo è un articolo pubblicato su Repubblica e firmato da Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, che sono entrati in possesso del registro di volo del Falcon in uso alla presidente del Senato.

Dei voli presenti nel registro, 97 sono stati effettuati sulla rotta Roma-Venezia, per consentire il rientro a casa della presidente. Nel corso dell’estate, invece il velivolo ha compiuto per sei volte il tragitto tra Roma e Alghero, in Sardegna, dove Casellati è stata in vacanza, come riporta la stampa locale. Un primo viaggio viene effettuato il 18 agosto, un altro una settimana dopo, il 25.

Citando fonti di Palazzo Madama, i giornalisti scrivono che prima dell’emergenza Covid Casellati copriva la tratta da Roma a Padova (dove risiede e vive la sua famiglia) prevalentemente con voli di linea o in treno. Durante il lockdown dello scorso anno, da marzo a maggio, “la presidente rimane sempre a Roma”. Poi, a causa della pandemia, Casellati cambia le proprie abitudini, per tutelare la propria salute.

La presidente, infatti, secondo quanto ha riferito il suo staff, “non può fare lunghi percorsi in macchina per un problema alla schiena“. Casellati, tuttavia, non riprende a viaggiare in treno o con voli di linea neanche quando questi mezzi ricominciano a funzionare con i protocolli di sicurezza.

A differenza dei ministri, Casellati – per via della carica che ricopre – non ha bisogno di autorizzazione per prendere l’aereo blu. La stessa regola vale per il presidente della Repubblica, il presidente della Camera, il presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale. Nessun abuso, quindi, ma, come scrive Repubblica, “nessun altro apparecchio della flotta di Stato si è mosso con la stessa frequenza”.

Ad aprile 2021 i “voli blu” sono stati finora 9, il mese scorso sono stati 16, a febbraio 11, a gennaio 11. Per il momento la presidente del Senato non ha voluto commentare.

