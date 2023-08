Torna a Roma anche quest’anno dal 4 al 9 settembre Visionaria Urban Fest, il festival che si svolge nel cuore della Garbatella alla Villetta Social Lab, spazio di confronto a sinistra e di resistenza, e dal 15 al 17 Giusta – Festa della giustizia sociale e ambientale al Parco degli Acquedotti al Quadraro, Cinecittà. “Una sinistra popolare: questo il tema al centro delle due feste a Garbatella e al Quadraro-Cinecittà. Vogliamo lasciare il segno proponendo alla città due festival con incontri e dibattiti, con la presentazione di libri e spettacoli dal vivo. Alla base ci sono come sempre le idee e le pratiche che si muovono e si confrontano, partendo dai temi che abbiamo più a cuore: il lavoro, il giusto salario, le disuguaglianze economiche e sociali, la tutela dell’ambiente, le risposte credibili al cambiamento climatico, l’accoglienza di chi ha più bisogno e soffre, i diritti come quello di scegliere per il proprio corpo, difendendo questa libertà da continui attacchi. E poi la pace negata da una guerra a una distanza davvero ridotta dal nostro Paese”, spiegano il Presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e MIchela Cicculli e il capogruppo AVS in Consiglio regionale, Claudio Marotta ideatori e sostenitori dei due appuntamenti insieme a decine di attivisti/e.

“Iniziamo sabato con una anteprima, che si svolgerà alla Villetta, protagonisti della serata Maria Jatosti e Sandro Portelli alle ore 21. Da lunedì 4 avremo ogni sera un ospite diverso, spaziando dalla cultura alla musica, dallo spettacolo alla politica e al giornalismo”, concludono Ciaccheri e Marotta. Tra i tanti ospiti la vicepremier spagnola e leader di Sumar, Yolanda Diaz, Massimo Wertmuller e Monica Guerritore, la scrittrice Valentina Farinaccio, i registi di Erasmus in Gaza Chiara Avesani e Matteo Delbò, gli attivisti di Ultima Generazione con un documentario sulle loro mobilitazioni. E ancora l’ex Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, gli eurodeputati Massimiliano Smeriglio, Pietro Bartolo, Ana Miranda e Manu Pineda, Maria Eugenia Palop, i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, Nichi Vendola, la direttrice di Left Simona Maggiorelli, il direttore di TPI Giulio Gambino, il giornalista del manifesto Giuliano Santoro, la giornalista Angela Azzaro, gli assessori comunali Andrea Catarci, Sabrina Alfonsi e Barbara Funari e la deputata AVS, Francesca Ghirra.

I programmi dei festival saranno presentati nel corso della conferenza stampa che si svolgerà lunedì 4 settembre alle ore 13 presso la sala Laudato Si in Campidoglio. Saranno presenti il Presidente Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, i consiglieri capitolini Luparelli e Michela Cicculli e dal capogruppo AVS in Consiglio regionale, Claudio Marotta, oltre a Francesca Mollo di Villetta social lab e Marco Bucci di Giusta.