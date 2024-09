“La destra italiana è la peggiore europea, dobbiamo lavorare per costruire un’alternativa”: lo ha dichiarato Angelo Bonelli, portavoce di Verdi/Sinistra Italiana sul palco del TPI Fest 2024, in programma presso la “Tettoia Nervi”, in piazza Lucio Dalla, a Bologna.

Sul successo di Verdi/Sinistra Italiana alle Europee, Angelo Bonelli afferma: “Le candidature che abbiamo fatto alle Europee, dalle più forti a quelle che hanno avuto meno preferenze, insieme a un posizionamento politico molto netto su alcune questione, tra cui il no al riarmo e sulla carneficina che sta avvenendo a Gaza, è stata molto apprezzata”.

Bonelli, poi, parla del via libera all’Ucraina a usare armi europee in Russia, voto sul quale il PD si è spaccato mentre AVS ha votato nettamente contro il no: “Io penso che la guerra sia un problema serio così come lo è il riarmo. Dopo due anni non è possibile continuare con la guerra in Ucraina: è ora di costruire un negoziato altrimenti sarà un problema. E queste contraddizioni attraversano molti partiti. Io li guardo con molto rispetto, ma questa follia deve finire”.

“Andare verso l’economia di guerra significa rinunciare a molti investimenti fondamentali per il nostro Paese – continua Bonelli – Molti rimangono in silenzio allo sterminio della popolazione a Gaza da parte dell’esercito israeliano”.

Sul cosiddetto campo largo, l’esponente dei Verdi afferma: “Da qui a poco non ci saranno le condizioni per costruire un’alternativa al governo. La destra italiana è la peggiore europea. Noi abbiamo un obbligo etico di costruire un’alternativa a questa destra, ma dobbiamo costruire una visione di società, di Paese. Dobbiamo lavorare per trovarci preparati alle prossime elezioni politiche. Intanto alle prossime Regionali siamo uniti e questo è un passaggio importante”.

“Il M5S è un alleato importante, così come il Pd – continua Bonelli – Sulle differenze si può lavorare. Se io dovessi indicare un tema programmatico su cui bisogna lavorare con quella che viene definita l’area moderata sulla questione della politica energetica io mi vorrei confrontare con Calenda non per parlargli di questioni ambientali, ma vorrei parlargli in termini economici sulla questione del prezzo. Qualcuno mi deve spiegare perché noi dovremmo pagare il nucleare tre volte di più di quanto noi paghiamo l’energia”.

TPI Fest! Le edizioni precedenti del Festival di The Post Internazionale: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019