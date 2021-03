Toti: “Da Draghi ci aspettavamo un cambio di rotta, non vedo discontinuità”

“Dal Governo Draghi noi ci aspettavamo un cambiamento di rotta, se poi abbiamo i Dpcm come Conte, anticipati alla stampa quotidiana come succede da ieri per la Conferenza delle Regioni di oggi”, così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ospite a “Omnibuis” su La 7.

“Per quel che dirà Draghi domani abbiamo già praticamente fatto la riunione – ha aggiunto – Sappiamo che chiuderemo a Pasqua, sappiamo delle zone rosse, francamente la discontinuità non la vedo: do il beneficio a Draghi che è arrivato da dieci giorni, ma per quanto sia capace, bravo e autorevole, dovrà prendere contezza del mondo che lo circonda”.

In merito alle possibili nuove restrizioni chieste dal Comitato Tecnico-Scientifico il governatore della Liguria ribadisce la sua contrarietà: “Non sono d’accordo e lo dico come presidente di Regione che si é assunto la responsabilità di chiudere città e centri storici quando era necessario, anche Sanremo durante il festival. Non si può negare che il virus stia crescendo, ma le misure ventilate in queste ore non mi sembrano giuste. Insisto sulla necessità di interventi diversificati, anche molto rigidi dove serve e dove non é indispensabile lasciare un minimo di fiato a persone e imprese. Altrimenti, si creano sentimenti di diffusa ingiustizia. I cittadini non sono sciocchi, dopo un anno di pandemia sanno valutare la situazione a casa loro e sono i primi a chiedere la chiusura se é necessario”.

