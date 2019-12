Matteo Salvini: “Dietro le Sardine si nasconde il Pd, ecco le prove”

Matteo Salvini torna nuovamente all’attacco delle Sardine esibendo, a suo dire, le prove che dimostrano che dietro il movimento si nasconde il Pd.

Il leader della Lega, infatti, sul suo profilo Facebook ha scritto: “Il candidato del Pd in Emilia-Romagna nasconde il simbolo, questi si travestono da pesci con dietro il Pd che organizza… Certo che se si vergognano cosí tanto del loro partito io qualche domanda me la farei”.

Salvini fa riferimento a un articolo pubblicato da Il Giornale in cui è stata pubblicata una mail inviata da un indirizzo del Partito Democratico in cui si invitano le persone a scendere in piazza a Cremona alla manifestazione delle Sardine, che ha avuto luogo nella città lo scorso 20 dicembre.

A scoprire la mail, in realtà, è stato Roberto Calderoli, esponente della Lega, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Finalmente la verità che già intuivamo viene a galla completamente, nero su bianco, certificando che le Sardine sono un’emanazione del PD, una loro creatura, senza il loro marchio perdente”.

“Questa mail, che allego, che invita al raduno delle Sardine a Cremona di ieri, di venerdì 20 dicembre, arriva da un indirizzo mail del Partito Democratico. Ecco la banale e scontata verità: le giovani e ingenue Sardine altro non sono che i giovani del PD”.

“Non che ci fossero dubbi a riguardo, ma almeno da adesso si gioca a carte scoperte. Le Sardine non sono il nuovo che avanza, sono il vecchio che conosciamo bene con le insegne del PD che perde a ogni elezione…” conclude Calderoli nel suo post.

Tuttavia, come si può vedere dallo stesso screenshot realizzato da Calderoli, la mail è sì stata inviata da un indirizzo che fa riferimento al Pd, ma è stata inoltrata da un altro indirizzo. Il messaggio, d’altronde, altri non è che un comunicato stampa del movimento delle Sardine, come si può vedere anche dalla firma finale “Sardine di Cremona”.

La mail, dunque, non dimostra nessun legame ufficiale tra le Sardine e il Partito Democratico.

