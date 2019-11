Salvini denuncia: “A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare né io né la Segre”. Lo ha detto il leader della Lega al suo arrivo a Eicma, rispondendo a giornalisti che gli chiedevano se è più a rischio lui o la senatrice Liliana Segre.

Salvini ha parlato anche del presunto incontro avvenuto ieri tra lui e la Segre, smentendo tutto: “Io gli incontri che ho li comunico. L’incontro con la Segre l’avrò più avanti. Lo chiedo io. Quando avverrà? Presto”, ha detto l’ex ministro dell’Interno.

A chi gli ha chiesto quali saranno i temi che affronterà con Segre, Salvini ha risposto: “Io ascolto ascolto, è una donna estremamente intelligente. Sono giovane, ho voglia di capire, di imparare e di ascoltare”.

Quanto alla presidenza della commissione contro l’odio, la senatrice “farà le sue scelte a prescindere da quello che suggerisce Salvini. Ritengo che sia una donna estremamente intelligente quindi – ha concluso Salvini – non ha assolutamente bisogno dei miei consigli”.

La stessa Liliana Segre ha smentito di essersi incontrata ieri con l’ex ministro dell’Interno: “Ancora nessun incontro con Matteo Salvini, lo avremo più avanti”, ha detto la senatrice.

Potrebbero interessarti Regionali Toscana: Salvini e Meloni divisi sul candidato "Con la caduta del muro caduta la DC, non i democristiani": Cirino Pomicino a TPI “Il crollo del muro fu una liberazione, ma da allora la sinistra non è ancora rinata”: Achille Occhetto a TPI