Ormai da tempo, leggendo i sondaggi, il trend sembra piuttosto chiaro: la Lega vive da mesi una costante parabola discendente, mentre Fratelli d’Italia è in continua ascesa. Dinamiche che potrebbero portare presto a rivedere i rapporti di forza all’interno della coalizione di centrodestra. Eppure Matteo Salvini non si dice preoccupato per la costante crescita di Giorgia Meloni. “Preoccupato? No, dovrebbe esserlo Letta che tra un po’ scompare”, ha chiosato a modo suo il leader del Carroccio.

E a chi gli chiede se teme un possibile sorpasso da parte di FdI nei sondaggi, Salvini replica: “E se sbarcano alieni? Ci porremo il problema quando sbarcheranno e penso non sbarcheranno da qui a breve”. Risposte ironiche dunque da parte dell’ex ministro nei confronti dei giornalisti che provavano a metterlo in difficoltà nelle dinamiche, non sempre pacifiche, all’interno del centrodestra.

Altro motivo di scontro nelle ultime ore è il caso Copasir, con Meloni che chiede la presidenza visto che di norma spetta all’opposizione, e le dimissioni dei due leghisti al vertice della commissione. Non si è fatta attendere la risposta piccata della presidente di FdI: “Caro Matteo, sappiamo entrambi che uniti facciamo paura, perché la nostra coalizione è forte. “Volevo però ribadire – aggiunge – che siamo alleati convinti e che se anche noi, ogni tanto, prestiamo meno il fianco a questo racconto delle divisioni tra noi ci aiutiamo ad essere più forti”.

