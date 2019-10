Salvini indossa la felpa del comune di “Bastardo”

Matteo Salvini si offre alla gogna mediatica e social di sua iniziativa, indossando una felpa verde con la scritta Bastardo, e postando poi la foto su Instagram.

“Un abbraccio dagli amici della piccola località Bastardo, nel comune di Giano dell’Umbria”, scrive l’ex ministro sul social.

“Anche qua il #27ottobrevotolega, e si libera l’Umbria”, continua poi a commento della foto che lo ritrae sorridente circondato dai seguaci Lega.

Salvini si trova in Umbria per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 27 ottobre prossimo, in cui la candidata leghista Donatella Tesei si contende il seggio di governatrice con VIncenzo Bianconi, l’uomo Pd-5S e primo “test” dell’esperimento elettorale rosso-giallo.

Il nome della località che Salvini sponsorizza su Instagram, un piccolo comune in provincia di Giano, “Bastardo”, non gioca affatto in suo favore, e sembra che il leader carroccio l’abbia fatto apposta per provocare i social, perché quel sorriso sornione accanto alla scritta equivoca non può che suscitare l’ironia.

“La felpa adatta a te!”, commenta un follower.

“Ti si addice….. Prendi la residenza e fai il sindaco 🐷🐷”, scrive ancora un utente.

“Tra tutte le felpe che hai indossato questa è quella che ti dona di più“.

“Ti hanno dedicato una città?” chiede un follower.

Altri ancora incitano il programma satirico Propaganda Live a dedicare un’intera puntata alla felpa “bastardo” di Matteo Salvini, che ha festeggiato il ritorno del suo capo d’abbigliamento preferito con la singolare scritta.

Elezioni Regionali, Salvini teme la doppia sconfitta in Umbria ed Emilia Romagna: Borgonzoni in bilico