Salvini contro von der Leyen: “Sue parole disgustose, i soldi dell’Europa sono degli italiani”

“Quelle di Ursula von der Leyen sono parole disgustose”. Non si fa attendere la risposta di Matteo Salvini alle dichiarazioni di Ursula von der Leyen sul voto italiano. A una domanda sulla presenza di “figure vicine a Putin” tra i candidati, la presidente della commissione europea ieri ha detto che “se le cose andranno in una direzione difficile” dopo il voto del 25 settembre si potrà fare ricorso agli “strumenti” usati già nei casi di Polonia e Ungheria, puniti con il congelamento dei fondi europei.

“Cosa vuol dire ’se le cose vanno in una direzione difficile?’ Se non vince la sinistra?”, ha detto Salvini ai microfoni di Radio Capital. “Questa signora rappresenta tutti cittadini europei. Pensi piuttosto a mettere un tetto al prezzo del gas”.

Il segretario leghista è tornato sul tema anche alla trasmissione Mattino 5. “Se a Bruxelles qualcuno pensasse di tagliare i fondi che spettano all’Italia perché la Lega vince le elezioni, allora ci sarebbe da ripensare anche a questa Europa”, ha detto l’ex ministro del’Interno, aggiungendo che all’Europa chiede “protezione e non minacce vergognose”. “I pochi soldi che ci sono, perché il governo non avrà soldi per tutti, vanno prima agli italiani, prima ai pensionati italiani, ai disabili italiani”. “I soldi dell’Europa sono soldi dei paesi e sono soldi degli italiani”, ha affermato. “L’Europa non regala niente a nessuno, anzi noi negli anni come popolo italiano abbiamo dato cento miliardi di euro alle casse di Bruxelles, chiediamo rispetto”.