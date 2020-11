“La proposta che farò e che spero che venga raccolta è quella di una federazione per portare al governo alcune soluzioni e proposte concrete sperando che Di Maio e Zingaretti abbiano voglia di ascoltare”, Lo ha detto Matteo Salvini a ‘L’Ospite’, su Sky Tg24. “Con Berlusconi – ha aggiunto Salvini – abbiamo parlato di tasse e di lavoro. Ci sono manovre economiche che il governo sta portando in parlamento e decreti che dimenticano milioni di italiani. Abbiamo concordato una battaglia comune su pochi obiettivi al fianco dei produttori e degli italiani più in difficoltà di altri. Gli emendamenti saranno fatti insieme”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘L’Ospite’, su Sky Tg24.

Salvini ha poi invocato una norma che faccia pagare ai giganti del web le stessa tasse pagate dai commercianti: “Noi chiediamo parità di condizioni. Non si può mettere il piccolo commerciante in concorrenza con una multinazionale che paga le tasse all’estero, come Amazon. Non voglio fermare il progresso, non voglio fermare il futuro. I miei figli oggi hanno mangiato ordinando su internet. Ma voglio che anche gli altri pagano le stesse tasse che pagano i piccoli commercianti italiani”.

Non sono mancate le stoccate al Governo: “Tra le fila dell’esecutivo abbiamo qualcuno come Renzi, Zingaretti e Di Maio, che privilegia lo statalismo, l’assistenzialismo e gli aiuti agli amici degli amici”. Sulle trattative per il Recovery Fund e i veti di Ungheria e Polonia, Salvini ha commentato: “I sovranisti stanno governando l’Europa. Quelli che dicono no stanno nel Partito popolare Europeo che governa l’Europa con il Pd. Se ci sono problemi si telefonassero con Di Maio, Conte e Zingaretti”.

