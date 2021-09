Roma, Calenda “rimprovera” il candidato con il Rolex: “Basta con l’orrendo pataccone”

Roma, Calenda “rimprovera” il candidato con il Rolex

“Basta con questo orrendo pataccone”: a una settimana dalle polemiche che hanno investito Roman Pastore, candidato nella lista di Carlo Calenda alle comunali di Roma ricoperto di insulti sui social perché in alcune foto mostrava un Rolex (in realtà un Audemars Piguet), l’aspirante sindaco della Capitale “rimprovera” il 21enne, reo di aver nuovamente postato un’immagine in cui indossa lo stesso costosissimo orologio.

Calenda ha ripreso il giovane candidato al III Municipio sui social. Rispondendo a un utente che aveva scritto “ve la siete cercata”, postando la foto in cui Roman Pastore firma per il referendum per l’eutanasia legale con l’orologio in primo piano, l’ex ministro ha dichiarato su Twitter: “Ho difeso Roman a spada tratta, però anche basta con sto’ orrendo pataccone sempre in primo piano”.

Calenda, che la settimana scorsa aveva difeso il giovane con le seguenti parole “Vergogna, ve la prendete con un ragazzo di 21 anni per un orologio”, ha quindi aggiunto: “Sei candidato al Municipio. Gambe in spalla e vai a prendere i voti. Evita di far parlare solo di questo. E che palle!! Pedalare”. Il ventunenne, per il momento, non ha commentato le parole del candidato sindaco.

