Elezione presidente della Repubblica: chi è Roberto Cassinelli

Nei primi due scrutini per l’elezione del presidente della Repubblica, diversi voti li ha ottenuti Roberto Cassinelli: ma chi è il deputato che ha ricevuto le preferenze dei suoi colleghi? Di seguito la sua biografia e le informazioni sulla sua carriera e vita privata.

Biografia

Nato a Genova il 10 dicembre 1956, Roberto Cassinelli è un avvocato e un politico italiano, attualmente deputato della Camera nelle fila di Forza Italia.

Patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione ed è stato per due mandati consigliere dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Genova.

Segretario regionale ligure della Gioventù Liberale Italiana, nel 1981, 1985 e 1990, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale di Genova nelle liste del Pli.

Dopo lo scioglimento del Partito Liberale Italiano, nel 1994 ha aderito a Forza Italia, di cui diviene Vice-Coordinatore Regionale della Liguria.

Dopo la nascita del Popolo della Libertà, ha ricoperto fino al 2012 il ruolo di Coordinatore Vicario per la città di Genova, mentre nel giugno 2009 è stato nominato Membro della Consulta nazionale sulla Giustizia e Responsabile nazionale del dipartimento diritto societario e fallimentare del Popolo della Libertà.

Nel 2006 si candida alla Camera dei deputati risultando il primo dei non eletti, mentre alle elezioni politiche del 2008 riesce a diventare deputato.

In quella legislatura, la sedicesima, guidata prima da Silvio Berlusconi e poi da Mario Monti, Cassinelli ha partecipato al 99,79% delle votazioni in aula, risultando così il più presente fra i deputati eletti nella circoscrizione Liguria e il terzo deputato più presente in assoluto.

Nel 2013 si candida al Senato, risultando il primo dei non eletti, mentre riesce ad arriva a Palazzo Madama nel 2017 in seguito alle dimissioni di Augusto Minzolini.

Nel 2018 viene eletto nuovamente deputato, carica che ricopre tuttora.