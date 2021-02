Sul sostegno a Mario Draghi i Dem nelle ultime ore si sono ricompattati ma le scorie di queste settimane di crisi sono ancora molte e rischiano di lasciare strascichi infiniti nel partito. Anche se rigorosamente sottotraccia, l’area di Franceschini e quella di Base riformista, stanno già affilando le armi e a microfoni spenti non fanno mistero nel dire che la linea “O Conte o voto” non gli era mai veramente piaciuta.

Per ora ufficialmente tutto tace, ma se la missione di Draghi dovesse fallire sono in molti a pronosticare che si andrà verso la resa dei conti interna e che nei prossimi mesi si aprirebbero i giochi congressuali.

Un autorevole deputato dem lo dice senza mezzi termini: “Fallita Italia Viva, ora Renzi proverà a rientrare nel partito utilizzando quelli a lui più vicini: Bonaccini, Nardella, Gori, Marcucci, Orfini. Chiederanno un congresso dicendo che il Pd ha sbagliato ad appoggiare il Conte Ter. Peccato che tutti i passaggi siano stati approvati all’unanimità in Direzione (ne abbiamo fatte ben quattro). Se non erano d’accordo potevano presentare un documento lì, allora… Fra l’altro Conte ha preso la maggioranza assoluta alla Camera, quindi un altro nome non esisteva… “.

L’esponente dem è un fiume in piena. “C’è chi non ha mai smesso di remare contro l’azione del Segretario. Dopo le regionali c’era chi voleva muovere Bonaccini contro Zingaretti per scalzarlo… Peccato, per loro, che anche le regionali le abbiamo vinte”.

E ora, come finirà? “Un ex renziano alla guida del Pd mi pare una cosa improbabile, basta andare a vedere cosa pensa la nostra base di Renzi. Quindi se vogliono un congresso lo dicano pure. Le linee sono chiare: chi vuole che Renzi si riprenda il Pd e chi punta a mantenere la nostra autonomia. E vinca il migliore”.

