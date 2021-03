“Ma quello è Renzi!”: lo stupore della conduttrice Sky al Gp di F1 del Bahrein

“Ma è Renzi”: la conduttrice di Sky durante il Gp del Bahrein | VIDEO

“Ma è Renzi”: è l’esclamazione a metà tra stupore e incredulità della conduttrice Sky nell’anteprima del Gp del Bahrein di Formula 1 quando le telecamere hanno inquadrato l’ex premier mentre dialogava nel paddock con l’ex pilota della Ferrari, Jean Alesi.

In molti, sui social, hanno ironizzato sulla presenza del senatore di Italia Viva al Gp del Bahrein, paragonandolo al meme di Bernie Sanders, ovvero l’immagine, divenuta iconica, del senatore del Vermont seduto su una sedia, imbacuccato nella sua giacca a vento e nei suoi guanti fatti di lana e plastica riciclata, che è stata posizionata in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi indirizzo possibile.

La presenza di Renzi, però, ha anche scatenato diverse polemiche dal momento che mezza Italia è di fatto in zona rossa. Diversi utenti, infatti, hanno sottolineato sui social che mentre gli italiani sono “in quarantena”, l’ex presidente del Consiglio è “a divertirsi”.

Leggi anche: 1. Renzi al Gp di Formula 1 insieme al principe del Bahrain. La rivolta sui social: “Noi in quarantena e lui a divertirsi” / 2. Dall’Arabia Saudita a Dubai, fino al Bahrein: ecco tutti i viaggi di Matteo Renzi / 3. Renzi al Gp del Bahrein offende gli italiani costretti al lockdown

Potrebbero interessarti Renzi al Gp del Bahrein offende gli italiani costretti al lockdown (di G. Cavalli) Centrosinistra, sveglia: per salvare la Lombardia serve un Governo ombra (di L. Zacchetti) “L’Unione Europea e i giovani”: l’iniziativa di TPI insieme al Parlamento Ue