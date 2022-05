Renzi su Elisabetta Franchi: “Frasi inaccettabili, nel mio governo le ministre hanno fatto tre figli in tre anni”

Matteo Renzi ha commentato l’intervento di Elisabetta Franchi su “Donne e Moda”. “Ho letto molte polemiche per la frase inaccettabile di una imprenditrice, che ha dichiarato preferibile valorizzare solo le donne over 40 – ha scritto l’ex premier su Instagram – Il mio Governo ha ottenuto molti risultati, sul lavoro, sui diritti civili, sulle riforme. Ma uno dei dati più belli è che siamo stati un Governo in cui al Quirinale una ministra, Marianna Madia, aveva il pancione e che ha chiuso la propria esperienza dopo aver visto le ministre dare alla luce tre figli in tre anni. Si può essere mamme e fare attività ad alto livello, anzi si deve consentire a tutte le donne di non vedersi preclusa la carriera per la maternità. Forse non è facile come dovrebbe, ma sicuramente è giusto, necessario e doveroso”, ha aggiunto Renzi.

“Parlo dalla parte dell’imprenditore – ha dichiarato Elisabetta Franchi nel corso del suo intervento – quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta. E un imprenditore investe tempo, energia e denaro. Se viene a mancare è un problema. E quindi anch’io da imprenditore spesso ho puntato su uomini. Io oggi le donne le ho messe perché sono ‘anta’, questo va detto: comunque ancora ragazze, ma cresciute. Se dovevano sposarsi lo hanno già fatto, se dovevano avere figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi, hanno fatto anche quello… per cui io le prendo che hanno fatto tutti e quattro i giri di boa. Sono lì belle tranquille che lavorano con me affianco h24, questo è importante, cosa che invece gli uomini non hanno” ha detto l’imprenditrice, che dopo le critiche ha chiarito il senso delle sue polemiche dicendo di “essersi espressa male, ma il mondo della moda richiede sacrifici che non tutte le donne possono fare”.