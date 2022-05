Renzi attacca di nuovo Conte: “È medaglia d’oro delle facce di bronzo”

“È medaglia d’oro delle facce di bronzo”: Matteo Renzi attacca nuovamente l’ex Giuseppe Conte per aver chiesto a Mario Draghi di presentarsi in Parlamento prima del viaggio a Washington per incontrare il presidente Usa Joe Biden.

“Quando si va dal presidente degli Stati Uniti, e ci siamo andati tutti compreso Conte, non è che si va in parlamento” ha dichiarato Matteo Renzi nel corso de L’Aria che tira, il programma d’approfondimento in onda su La7 nella mattinata di martedì 10 maggio.

“Questa idea che prima di andare dagli americani si deve andare in Parlamento è un po’ provinciale” ha aggiunto il leader di Italia Viva.

“È certo che Draghi deve andare in Parlamento – ha aggiunto Renzi – ma non prima di andare da Biden, ma prima di autorizzare l’invio delle armi. Iniziamo a rispettare la Costituzione”.

“Ho l’impressione che Conte abbia un po’ la faccia di bronzo quando parla delle armi. Nessun italiano dice di sì alle armi. La domanda è: perché Conte è stato il presidente del Consiglio che ha aumentato le spese militari più di tutti gli altri?”.

“Come fa a fare il pacifista? Lui è la medaglia d’oro delle facce di bronzo. Questo è il punto vero” ha concluso l’ex premier.