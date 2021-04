Retroscena TPI – Bilancio Rai: “si prende tempo così Foa rimane presidente fino a giugno”

C’è già stato ieri un primo passaggio in Cda Rai del bilancio dell’azienda di viale Mazzini. La discussione poi, anche a causa di qualche tensione, è stata rimandata al 29 aprile. Divergenze di vedute ci sono state tra il presidente Foa e l’Ad Salini con la presidenza, sostenuta dal consigliere leghista Igor De Biasio, che ha ritenuto incompleta la relazione di Salini, chiedendo integrazioni e modifiche.

L’amministratore delegato, invece, avrebbe spiegato di voler approvare il bilancio 2020 entro i tempi richiesti – il 30 aprile – senza ulteriori approfondimenti di cui, secondo Salini, non ci sarebbe bisogno. Secondo i soliti bene informati “si vuole prendere tempo perché così Foa rimane Presidente fino alla fine di giugno e può gestire il Prix Italia che sarà a Milano…”. Ovviamente il diretto interessato smentisce.

Intanto, cominciano a circolare con insistenza le voci di una possibile discesa in campo, in vista del rinnovo del CdA, del segretario Usigrai Vittorio di Trapani (si sta tentando la strada della candidatura unitaria: la ‘triplice’ più Usigrai e forse anche Adrai) mentre in zona Pd oltre al nome già anticipato da TPI di Silvia Costa al posto della Borioni comincia a circolare anche quello di Flavia Barca attualmente all’ufficio studi Rai. Intanto, Gialuca Semprini è in procinto di condurre su Rai Uno La Vita in Diretta Estate programma da lui già condotto negli anni scorsi assieme all’ottima Ingrid Muccitelli.

