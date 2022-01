Quirinale, Salvini: “Il centrodestra farà proposte di alto livello. Non faccio nomi”

“Il centrodestra farà una o più proposte assolutamente di alto livello e profilo senza che nessuno si possa permettere di mettere dei veti”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Libertà, che è sempre Radio Padania, ma con un nuovo nome e un nuovo logo. “Per la prima volta dopo trent’anni il centrodestra ha l’onore e l’onere di fare una proposta anche più proposte che possano essere condivise”, ha sottolineato Salvini spiegando che queste non sono giornate tese. Lui, infatti, dice di essere “assolutamente positivo, fiducioso e determinato”.

Per quanto riguarda Silvio Berlusconi, sembra che la questione sia chiusa. Anche se non fa alcun nome perché non vuole “danneggiare un percorso utile” che stanno facendo, ha spiegato.

“Non siamo autosufficienti non possiamo fare colpi, come ha fatto la sinistra in passato, ma io sto incontrando tutti, noi abbiamo 450 grandi elettori, le proposte che avanzeremo dovranno trovare condivisione anche da parte di altri”, ha detto il leader della Lega.