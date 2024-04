Stadio Roma, emessa la sentenza di primo grado: nove condanne e dieci assoluzioni

Nella serata di oggi, venerdì 5 aprile, il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza di primo grado del processo sul progetto del nuovo stadio della Roma che avrebbe dovuto sorgere a Tor di Valle. Nove le condanne, dieci le assoluzioni. I principali reati contestati erano corruzione, finanziamento illecito e traffico di influenze illecite.

L’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito (ex M5S, poi passato a Forza Italia) è stato condannato a 8 anni e 8 mesi. Nove anni per l’avvocato Camillo Mezzacapo, mentre per l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone la condanna è di 3 anni.

E ancora: 2 anni con rito abbreviato per il costruttore Luca Parnasi e un anno (con pena sospesa) per il deputato della Lega Giulio Centemero. Assolti, invece, l’ex assessore regionale Pd Pier Michele Civita, l’ex consigliere comunale della Lega Davide Bordoni e il deputato Francesco Bonifazi, ex tesoriere dl Pd e oggi deputato di Italia Viva.

LEGGI ANCHE: Sparo di capodanno, chiuse le indagini: “A esplodere il colpo è stato Pozzolo”