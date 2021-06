Il piano di Salvini per stoppare l’ascesa della Meloni e riprendersi la leadership del centrodestra

Matteo Salvini non sa più che pesci pigliare. È nel pallone più totale e non sa proprio più cosa inventarsi per stoppare l’ascesa dell’inarrestabile (almeno per ora) Giorgia Meloni.

Oggi addirittura dalle pagine del Giornale di Berlusconi si spinge a proporre al più presto una federazione di centrodestra che poi significa, tradotto per i non leghisti, il partitone unico tra Lega e Forza Italia con gruppi parlamentari uniti (come peraltro anticipato nei giorni scorsi senza troppi giri di parole da TPI).

Ma perché questa accelerazione tanto improvvisa quanto brusca da parte del Capitano leghista? Come raccontano i soliti bene informati, stanno piovendo pessimi sondaggi in casa Lega: ce ne sono alcuni, tra i più riservati (e tra i più apprezzati anche dalla real casa berlusconiana), che danno ormai per acquisito il sorpasso della Meloni ai danni del Salvini.

Insomma la paura folle o meglio, la “strizza-pazza” per i sondaggi stanno spingendo Matteo Salvini ad accelerare i tempi dell’unione all’interno del centrodestra. Ma c’è di più: il leader leghista non ha affatto apprezzato l’invito a Palazzo Chigi da parte di Mario Draghi (ed infatti sta facendo sapere che presto anche lui sarà ricevuto dal premier) che ha consacrato Giorgia Meloni come legittima futura aspirante alla Presidenza del consiglio sdoganandola con i poteri forti europei ed internazionali.

Anche il successo del libro di super Giorgia sta dando alla testa dalle parti di via Bellerio. Insomma, tutti motivi per fare presto ed unire Forza Italia e Lega in modo da garantire ai berlusconiani un seggio sicuro alle prossime politiche (che altrimenti in pochi avrebbero) e soprattutto fare massa critica assieme a Silvio Berlusconi per riprendersi la leadership del centrodestra e fermare l’avanzata di Fdi.

Insomma dopo il sorpasso di Giorgia Meloni che in casa Lega danno ormai per scontato, Salvini tenta il ri-sorpasso unendosi alla Forza Italia di Silvio Berlusconi. La domanda è: basterà?