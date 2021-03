Bonaccini: “Bene la leadership di Conte per i 5s. Stop all’autoisolamento, la destra non si batte da soli”

Bonaccini: “Bene la leadership di Conte per il M5S”

“Io sono convinto che la leadership di Conte al Movimento 5 Stelle possa solo fare bene, in questo momento, perché gode di stima diffusa e popolarità vera, e mi auguro che possa essere un carburante ecologico per un Movimento che, avute responsabilità di governo, in questi anni ha dovuto fare i conti con la protesta che poi deve diventare anche proposta e responsabilità di scelte”.

Lo ha dichiarato il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di Omnibus su La7 all’indomani dell’incontro in cui Enrico Letta e Giuseppe Conte hanno avviato il cantiere di un’alleanza in vista degli appuntamenti elettorali. Ma su cui lo stesso Bonaccini aveva espresso perplessità.

Oggi il governatore, considerato fino a un mese fa il possibile sostituto di Zingaretti, appoggiato dalla corrente Base Riformista, dichiara: “Io penso che il Pd debba avere una sua identità, un suo profilo e non debba essere subalterno ad altri. Però un Pd, perno e indispensabile per nuovo centrosinistra che vuole battere la destra alle politiche, deve pensare che da solo non ce la può fare. Il tempo dell’autoisolamento mi auguro sia terminato per sempre”.

Questa la linea tracciata per il Pd da Stefano Bonaccini, più disponibile, quindi, a un’alleanza con il M5S in chiave elettorale. “Se noi dobbiamo avere alleati è bene che quei potenziali alleati siano il più in forma possibile. Se i voti ce li togliamo a vicenda la destra non si batte”.

