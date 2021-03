Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Pd alla Camera

Debora Serracchiani è la nuova capogruppo Pd alla Camera

È Debora Serracchiani la nuova capogruppo del Pd alla Camera, eletta oggi a Montecitorio con 66 voti favorevoli sui 93 espressi dai parlamentari dem. L’altra candidata, l’ex ministra Marianna Madia, ha invece ottenuto 24 preferenze. La ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia rappresenterà il partito in Assemblea al posto di Graziano Del Rio, che si è fatto da parte dopo l’invito del neo segretario Enrico Letta a eleggere una donna.

Nei giorni scorsi la sua possibile elezione era stata oggetto delle critiche di Marianna Madia, che aveva accusato Del Rio di parteggiare per Serracchiani pur avendo spinto anche lei a candidarsi, trasformando la gara in una “cooptazione mascherata”. Letta invece aveva accolto con favore la competizione tra le due candidate.

Per il neo segretario, che dal primo momento ha chiesto un cambio ai vertici del partito in Parlamento, era importante puntare i riflettori sulla competizione tra due donne per un ruolo apicale perché nel partito questi sono ricoperti tutti da uomini, dal segretario ai governatori che il Pd esprime. Ora invece, dopo l’elezione di Simona Malpezzi in Senato mercoledì scorso, anche Montecitorio avrà una rappresentante donna.

