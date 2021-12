Non solo Renzi: così Mr. Astrazeneca cercava sponde anche nel M5S

Non c’è Governo che non valga la pena blandire e non c’è forza politica di maggioranza con cui non valga la pena instaurare rapporti amichevoli per chi vuole fare impresa e ha bisogno di aiuti da parte dello Stato. Va così da sempre e sembra averlo capito bene anche Pietro Di Lorenzo, a capo della Irmb di Pomezia, dall’inizio della pandemia impegnato nella produzione del vaccino AstraZeneca e che, dopo essere stato tra i grandi finanziatori di Open e aver coltivato amicizie con il Giglio Magico, cambiato il vento nel 2018 ha subito aperto un canale privilegiato con il Movimento 5 Stelle, tanto da poter chattare tranquillamente sia con Luigi Di Maio che con lo stesso Beppe Grillo, lamentandosi anche quando il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra…

Continua a leggere l’articolo sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui