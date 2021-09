Nicole Minetti sbarca su Onlyfans, la piattaforma dedicata all’intrattenimento per adulti

OnlyFans è una piattaforma di intrattenimento che funziona solo su abbonamento gestita dal Regno Unito e per la precisione da Londra. È diventata particolarmente popolare nel periodo del lockdown e durante la pandemia e ha visto crescere in misura notevole i suoi utenti. È sostanzialmente un servizio pensato per “creatori di contenuti” che pubblicando su OnlyFans possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono proprio per visionare questi contenuti: la sua popolarità è dovuta al fatto che molti di questi contenuti sono dedicati all’intrattenimento per adulti.

Ed è proprio su questa piattaforma che ha deciso di sbarcare Nicole Minetti, la donna che nel periodo del Rubygate sembrava destinata a segnare le sorti del Paese. Classe ’85, già consigliera regionale in Lombardia, grande protagonista delle cene eleganti di Arcore e del “bunga bunga” annuncia ai suoi follower che a breve aprirà un profilo privato su Instagram “per tutti quelli che volevano Only Fans”.

Minetti ha svolto la professione di igienista dentale presso il San Raffaele di Milano; è anche lì che la sua vita s’intreccia a quella di Silvio Berlusconi, che dopo la sua aggressione in Piazza Duomo la lancerà in politica. Ma cosa fa oggi? Minetti è stata fortemente voluta all’interno della rosa dei candidati del PdL nella regione Lombardia da Silvio Berlusconi, che oltre ad averla incontrata al San Raffaele l’aveva già vista anni prima come hostess presso gli stand Publitalia.

Dopo due anni come consigliere regionale della Lombardia, Minetti si è a poco a poco allontanata dalla scena politica, proprio a causa del coinvolgimento nel caso Ruby. Nonostante sia lontana dal mondo dei riflettori, in questi anni lontana dall’Italia si è dedicata a lanciare linee di prodotti estetici, come una nel 2018 contro la cellulite.

Dopo il clamore vissuto in Italia, l’ex consigliere regionale aveva lasciato Milano per trasferirsi a Ibiza e iniziare una nuova vita a fianco del famoso imprenditore della ristorazione Giuseppe Cipriani. La relazione con il manager, durata quattro anni, sarebbe però stata ormai definitivamente archiviata.