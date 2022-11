Migranti, Meloni risponde alla Francia: “Rispettate tutte le regole. Bizzarra la scelta dei medici sugli sbarchi”

Il divieto imposto alle ong che hanno soccorso migranti in mare “è giustificato e legittimo”. Giorgia Meloni ha risposto così alle critiche arrivate anche dal governo francese per la scelta di far sbarcare solo alcuni dei migranti salvati dalle navi delle ong, prima del passo indietro imposto ieri dalle autorità sanitarie.

Una scelta, quella di far sbarcare tutti i migranti a bordo delle navi di Medici senza frontiere e Sos Humanity, definita “bizzarra” dalla presidente del Consiglio, intervenuta oggi all’assemblea dei gruppi di Fratelli d’Italia. “Non è dipesa dal governo la decisione dell’autorità sanitaria di far sbarcare tutti i migranti presenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici. Scelta, quella dell’autorità sanitaria, che abbiamo trovato bizzarra”, ha detto la leader del centrodestra, che ha definito i passeggeri delle navi non naufraghi ma migranti: “le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza”.

Secondo la premier, “il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo”.

Una risposta anche alle accuse arrivate dalla Francia, che stamattina ha chiesto al governo italiano di “svolgere il suo ruolo” e “rispettare gli impegni europei” dopo aver accolto la nave Ocean Viking, che in Italia non era stata autorizzata a far sbarcare i migranti soccorsi in mare. “L’attuale atteggiamento del governo italiano, e in particolare le dichiarazioni e il rifiuto di far attraccare questa barca” è “inaccettabile”, ha detto il portavoce del governo francese Oliver Véran, dopo che ieri Meloni aveva ringraziato Parigi per aver accettato di far sbarcare a Marsiglia i 234 migranti a bordo della nave. “Ma i meccanismi diplomatici sono ancora in azione nel momento in cui vi parlo, quindi non posso andare oltre”, ha detto Véran, promettendo che “nessuno lascerà che questa barca corra il minimo rischio, ovviamente per chi è a bordo”.