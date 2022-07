Meloni: “Centrodestra? Senza intesa sul premier non andiamo al governo insieme”

“Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo” sul nodo della premiership nel centrodestra “non avrebbe senso andare al governo insieme”. Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni in un’intervista che andrà in onda questa sera nel corso dell’edizione delle ore 20 del Tg5, il cui testo è stato anticipato. “Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi”, conclude.

Sugli avversari in campo, Meloni ha dichiarato di non aver bisogno “dei regali di Enrico Letta, né dei loro riconoscimenti”. “Letta fotografa la realtà quando dice che bisognerà scegliere tra Fratelli d’Italia e il Pd: sono i due principali partiti che si confronteranno in queste elezioni in un sistema che potrebbe tornare bipolare. Considero questa una buona notizia perché nel bipolarismo si confrontano identità: centrodestra contro centrosinistra, progressisti contro conservatori. Questo è lo scontro e gli italiani sceglieranno da che parte stare”.