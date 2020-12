Maurizio Costanzo: “Lavoro con Virginia Raggi, segue i miei consigli”

Il giornalista Maurizio Costanzo ha ammesso di sentire con costanza la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e di darle suggerimenti per la strategia comunicativa.

Il 2021 sarà l’anno delle nuove elezioni amministrative di Roma. Virginia Raggi ha perso molto consenso negli ultimi mesi e per farsi rieleggere sta provando a far svoltare la sua campagna elettorale con l’aiuto di Maurizio Costanzo, a quanto si apprende da un’intervista al noto giornalista romano uscita sul Corriere della Sera.

Costanzo, anche se “si sente spesso” con la prima cittadina M5S, rifiuta però la definizione di spin doctor della Raggi: “Non sono uno spin doctor. Direi che sono più semplicemente una persona che ha dato delle idee e sta notando che queste idee si stanno realizzando”.

Il legame con Maurizio Costanzo potrebbe attenuare il malcontento dei cittadini, in modo da poter attivare alcune valide idee e pratiche politiche. Alcune delle proposte di Costanzo che la Raggi sta facendo sue? L’idea del bus a due piani, la musica dal vivo di Ambrogio Sparagna e dell’Orchestra popolare, o ancora il nuovo progetto per rilanciare il Bioparco.

C’è un precedente indizio di avvicinamento: a ottobre Costanzo aveva ospitato nel suo ‘Maurizio Costanzo Show’ la Raggi. E pare che la collaborazione sia iniziata proprio lì. Il conduttore ha raccontato: “Io non la conoscevo e non comprendo perché ci sia questo stupore. Il feeling, se vogliamo chiamarlo così, è nato quando lei venne al Maurizio Costanzo Show, in una puntata dedicata alla Capitale. Ospite anche Massimo Giletti, per settimane indicato come potenziale candidato di Roma, che le intonò: ‘Roma nun fa la stupida questa sera’”.

Poi Costanzo ha anche chiarito: “È un lavoro ma tengo a precisare non retribuito. Le ho suggerito una serie di cose e le ha realizzate. Voterò Raggi, ma solo se pulirà Roma!”.

