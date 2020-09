Renzi a TPI: “Vi ho fatto causa da centomila euro per quel gettone pakistano”

Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. “Ho fatto causa a TPI – ha chiarito l’ex premier – per 100mila euro per quel gettone pakistano che mi avete attribuito”.

Di seguito l’intervista-video completa:

Leggi anche: 1. Bonaccini: “Renzi dovrebbe rientrare nel Pd? Perché no, rientri pure” / 2. Referendum ed elezioni regionali 2020: i risultati definitivi

Potrebbero interessarti Bettini replica a Renzi dopo le dichiarazioni dell’ex premier a Tpi Beppe Grillo: “Non credo nella democrazia rappresentativa”. E critica il Recovery Fund Renzi a TPI: “Altro che yogurt scaduto come dice Prodi, vedrete ora come cresceremo”