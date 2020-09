Malore in diretta per il candidato del centrosinistra in Veneto Arturo Lorenzoni | VIDEO

Arturo Lorenzoni, candidato governatore del centrosinistra alle regionali del Veneto in programma il prossimo 20 e 21 settembre, ha avuto un malore in diretta mentre partecipava in videoconferenza a una iniziativa elettorale alla quale partecipavano anche il ministro degli Affari Regionali e Autonomie Francesco Boccia e il sottosegretario Pier Paolo Baretta. Lorenzoni, come si può vedere nel filmato, per due volte è svenuto, riprendendo conoscenza subito dopo. Secondo quanto affermato dal suo staff sul suo profilo Facebook, il candidato del centrosinistra alle regionali del Veneto ha “avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso. In via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti che erano già previsti per domani”.

Lorenzoni si trovava in isolamento domiciliare dopo essere risultato positivo al Coronavirus lo scorso 4 settembre. A dare la notizia era stato lui stesso sui social: “Ho fatto il tampone questa mattina. Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone”.

