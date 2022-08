M5S, Rocco Casalino non si candiderà alle prossime elezioni

Rocco Casalino non si è autocandidato alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 Stelle. Il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, considerato tra i papabili del M5S per la corsa elettorale del prossimo 25 settembre, non sarà della partita: continuerà però a occuparsi della comunicazione del partito. Il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello non compare tra quelli presentati in vista delle parlamentarie grilline, i cui termini per le autocandidature scadevano alle 14 di oggi. Ora gli iscritti avranno tempo fino al 16 agosto per esprimere le proprie preferenze. Assente anche il nome di un altro dei possibili big, Alessandro di Battista, e di Virginia Raggi, ex prima cittadina della capitale. Sicura invece la presenza dell’ex sindaca di Torino Chiara Appendino.