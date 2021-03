Lucia Borgonzoni sbaglia il congiuntivo: la gaffe della sottosegretaria alla Cultura su Facebook

Lucia Borgonzoni sbaglia il congiuntivo: la gaffe della sottosegretaria alla Cultura

Nuova gaffe per la sottosegretaria alla Cultura del governo Draghi in quota Lega, Lucia Borgonzoni. La leghista che “non legge libri da tre anni”, in un post Facebook nel quale commenta l’arrivo di un milione di dosi di vaccino Pfizer annunciato dal commissario Figliuolo scrive “Bravissimo generale Figliuolo! Questo è il governo Draghi! Se c’erano ancora Conte e Arcuri oggi come saremmo conciati?”, sbagliando il congiuntivo. “Se ci fossero stati Conte ed Arcuri”, la redarguiscono gli utenti social.

“Le consiglierei di approfittare dei suggerimenti che le stanno dando per scrivere correttamente una frase in italiano. Non mi è chiaro con quali meriti è diventata sottosegretario di Stato al Ministero della cultura nel governo Draghi detto “il governo dei migliori”, scrive un utente. Ma il congiuntivo non è l’unico errore del post della Borgonzoni. La cronologia delle modifiche rivela che prima al posto di “saremmo” c’era scritto “eravamo”, poi corretto.

