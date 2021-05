Il libro di Meloni esposto a testa in giù, prof ci scherza su: l’ira della leader FdI

I libri di Giorgia Meloni messi a testa in giù in una libreria e il commento di un docente universitario che scrive “nelle librerie Feltrinelli può capitare…via” e “pazienza è temporaneo, solo un po’ di mal di testa”. E così la leader FdI Giorgia Meloni replica su Facebook: “Ma vi sembra normale che un docente universitario scherzi sui miei libri ribaltati per simulare il fatto che io venga appesa? Ecco a voi – continua – l’esempio di una delle tante ‘menti’ che insegnano ai giovani il rispetto, la tolleranza, la libertà di pensiero e il confronto civile. Menomale che i cattivi seminatori di odio siamo noi di destra…”, sottolinea.

“Ancora una volta – attacca Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile del dipartimento Istruzione di FDI – un docente universitario offende e insulta Giorgia Meloni. Il fatto molto grave è avvenuto ad opera di Simon Levis Sullam, ricercatore di Storia all’Università Ca Foscari di Venezia che ha postato su Facebook la foto di una libreria dove il libro di Giorgia Meloni è posizionato “a testa in giù” con il relativo commento “Nelle librerie Feltrinelli può capitare”. Come possa essere un ricercatore universitario questo personaggio è davvero un mistero. Ed è preoccupante che questi soggetti che offendono e minacciano siano a contatto con gli studenti ai quali dovrebbero insegnare correttezza e rispetto. Presenterò un’interrogazione al ministro dell’Università Messa affinché si accerti che vengano presi seri provvedimenti nei confronti del ricercatore Sullam”.