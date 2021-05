Letta: “L’Ue fermi Israele, questa non è legittima difesa”

“Chiediamo a Israele di fermarsi alla legittima difesa e di non andare oltre, l’escalation sarebbe buttare benzina sul fuoco e chiediamo all’Italia di farsi interprete affinché l’Ue sia protagonista e gli Usa facciano la loro parte, portando una voce di pace. Noi continuiamo a ritenere la soluzione di due popoli e due stati e una pace legittima per i due stati sia l’unica soluzione”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione nazionale del partito.

Letta ha poi ribadito tale posizione in un messaggio pubblicato su Twitter: “Apro la #DirezionePd con la richiesta che Italia ed Europa intervengano per l’immediato #CessateilFuoco in M-O e per far fermare l’offensiva israeliana. Abbiamo detto chiaramente, anche nel portare solidarietà, che la legittima difesa non autorizza quel che sta accadendo in queste ore”.

Aveva fatto discutere la partecipazione del segretario dem alla veglia pro-Israele tenutasi martedì pomeriggio a Roma. Il segretario del Pd era salito sul palco della manifestazione dove si sono alternati, tra gli altri, anche Maria Elena Boschi, Antonio Tajani, Virginia Raggi, Carlo Calenda e Matteo Salvini.

“Crediamo che questa drammatica vicenda debba cessare immediatamente. Sono qui per esprimere solidarietà per le vittime. Ho anche telefonato all’ambasciatrice della comunità palestinese in Italia perché crediamo che la prima cosa da fare in questo momento sia quella di unirci nel lutto e nella richiesta di un cessate il fuoco – aveva detto Enrico Letta ai cronisti a margine della manifestazione -. Noi chiediamo che i radicalismi cessino. Ma chiediamo che la soluzione di questi due diritti legittimi riesca a trovare delle piste e della applicazioni concrete”.

Dopo l’intervento di Letta, erano fioccati sulla Pagina Facebook del Pd molti commenti di polemica. “Enrico, ieri hai apertamente sostenuto chi calpesta regolarmente i diritti umani di un intero popolo, hai difeso l’oppressore ai danni dell’oppresso. Per me col Pd finisce qui”, scriveva Carla Brusati. Giovanni Villani è ancora più esplicito: “Mai più Pd. Sono stato iscritto dal primo momento, ma questa svolta israeliana non è mia”.