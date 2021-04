Una tregua tra rivali per blindare il Governo Draghi. Sembra essere questo l’esito del confronto avvenuto ieri tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader della Lega Matteo Salvini. Un colloquio durato circa un’ora e un quarto, e che ha sancito un patto di non belligeranza che dovrebbe ruotare attorno alla ripartenza economica del Paese.

Letta e Salvini sembrano infatti concordi sull’idea di un decreto per le imprese, che lo stesso segretario del Pd ha illustrato anche al premier Draghi. E proprio da Letta, come riporta il Corriere della Sera, sono arrivate parole al miele: “Cercheremo sempre il terreno della responsabilità nazionale. Fermi restando che siamo su fronti contrapposti, oggi è il momento della tregua, occorre individuare le priorità e sostenerle con forza”.

Salvini invece ha commentato così l’incontro: “Abbiamo parlato dei temi su cui c’è accordo: salute, decreto impresa, lavoro. Se mettiamo gli elementi divisivi sul tavolo non facciamo un bene al Paese”. Temi divisivi che sono, in primo luogo, la legge Zan, ma anche la legge elettorale, con Letta che spinge per il maggioritario.

Resta poi il nodo delle riaperture. Finora Pd e Lega su questo fronte sono sempre stati in contrapposizione, coi dem vicini alla linea rigorista di Speranza e Salvini a guidare il fronte “riaperturista”. Ora, però, con la campagna di vaccinazione che dovrebbe procedere più spedita e una situazione epidemiologica in miglioramento, una sintesi sembra possibile.

