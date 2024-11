Il vicesegretario della Lega Crippa: “Tra Mattarella e Musk sto con Elon”

Tra Sergio Mattarella ed Elon Musk, Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, sceglie l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, neo-nominato da Donald Trump a capo del nuovo Dipartimento Usa per l’efficienza governativa (Doge).

Crippa lo dice rispondendo a una domanda di Enrico Lucci, inviato del programma tv Striscia la Notizia, dopo che il presidente della Repubblica ha censurato gli attacchi di Musk contro i giudici italiani.

“Stai con Musk o con Mattarella?”, chiede Lucci. E Crippa risponde senza esitazioni così: “Musk! Elon Musk! Condivido la posizione di Musk sui giudici italiani. La responsabilità penale dei giudici dovrebbe essere introdotta: se un giudice sbaglia, paga”.

Musk o Mattarella?

Andrea Crippa (Lega) è l’unico del partito a schierarsi con Musk

Nel corso del servizio, l’inviato di Striscia ha posto la stessa domanda a diversi altri politici. E anche un altro leghista, Massimo Polledri, pur indeciso, alla fine sembra preferire il magnate di Tesla, Space X e X: “È una bella domanda. A me sta simpatico Musk”, dice.

Più abbottonato è Stefano Locatelli, responsabile enti locali del Carroccio: “Sto con l’Italia come sempre”, si limita a dire.

Dagli esponenti di altri partiti della maggioranza, invece, arrivano prese di posizioni più nette in favore del Capo dello Stato: “Mattarella non si discute. Consiglio a Musk come a tanti altri di limitare l’uso di Twitter”, osserva Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.

L’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia risponde così: “Sto con l’Italia e quindi con il mio presidente della Repubblica. Sono sicuro che Giorgia Meloni non consentirà mai a nessuno di interferire nella politica italiana e nelle scelte dell’Italia, che siano amici o no”.