“Elezioni subito, basta ai giochi di Palazzo”. Dopo la crisi politica innescata dall’astensione del M5S sul di Aiuti e le dimissioni – respinte da Mattarella – di Mario Draghi dal ruolo di premier, Fratelli d’Italia invoca nuove elezioni. “È ora di dare libertà ai cittadini di votare. Dobbiamo chiedere al capo dello Stato che questo Parlamento venga sciolto, la Costituzione dice che il presidente può sciogliere le Camere. Bisogna chiedere al presidente della Repubblica che questo Parlamento venga sciolto”, ha dichiarato Giorgia Meloni nel corso di un comizio che ha tenuto ieri a Palombara Sabina mentre intorno ai palazzi si decidevano le sorti dell’esecutivo.

“È quando c’è una tempesta che hai bisogno di chiedere ai cittadini chi deve essere il capitano della nave, che deve essere riconosciuto dall’equipaggio e sapere quale deve essere la rotta. Non sono d’accordo con l’idea che la democrazia è buona per i giorni di sole, che puoi votare solo quando le cose vanno bene, soprattutto se vanno bene per il Pd. Noi vogliamo battere il Pd, spero sia la priorità anche degli altri partiti di centrodestra”, ha aggiunto la leader di Fdi. “