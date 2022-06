Governo, Di Maio: “Quello visto in questi giorni è uno spettacolo indecoroso”

“Quello visto in questi giorni è uno spettacolo indecoroso”. Lo ha detto oggi Luigi Di Maio, rivolto ai parlamentari che insieme a lui hanno lasciato il Movimento 5 stelle per fondare “Insieme per il Futuro”. “Un teatrino che stanno facendo due forze politiche in un momento storico delicato, mentre si stanno decidendo cose importanti anche per l’Italia”, ha continuato il ministro degli Esteri all’assemblea congiunta della nuova formazione centrista, rivendicando al contrario “una scelta di maturità rispetto ad atteggiamenti che non sono più condivisibili e sostenibili”.

Il riferimento è alle tensioni all’interno della maggioranza, esplose nelle ultime ore con l’accusa a Mario Draghi di aver chiesto la rimozione di Giuseppe Conte dalla guida del M5s, in una serie di telefonate con Beppe Grillo. All’interno del movimento stanno aumentando sempre di più le pressioni di iscritti e parlamentari per uscire dal governo e mantenere eventualmente l’appoggio esterno, mentre la Lega ha accusato il M5s e il Partito democratico di mettere a repentaglio la tenuta dell’esecutivo con il sostegno di alcune proposte di legge sgradite.

“La nostra azione sarà duplice: in parlamento per stabilizzare il governo così da sterilizzare i colpi di testa di alcune forze politiche e sul territorio, dove continueremo ad aggregare con programmazione e visione a lungo termine”, ha detto oggi Di Maio nel suo intervento di fronte ai membri dei due nuovi gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro, che potrà contare su 62 deputati e senatori.

“Questo serve e dobbiamo essere umili, guardiamo anche all’esterno. Umiltà, responsabilità e professionalità. Così affronteremo le sfide che ci attendono”, ha aggiunto.